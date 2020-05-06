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ÜSKÜDAR'DA POLİSE DİRENEN ALKOLLÜ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen alkollü kişi gözaltına alındı.

06.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:10
Üsküdar Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen alkollü kişi gözaltına alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil ve sahil yollarında yürüyüş, spor yapmak ve oturmak yasaklanmıştı. Sabah saatlerinde Üsküdar'da denetim yapan polisler Salacak sahil yolunda otomobilinde bekleyen bir vatandaşı yasak olduğu gerekçesiyle sahilden ayrılması yönünde uyardı. Uyarılara rağmen sahilden ayrılmayan kişi aracından inerek polislerin yanına gitti. Defalarca yapılan uyarıya rağmen polise mukavemet gösteren ve alkollü olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemelerde alkol şişesi olduğu görüldü. Doğancılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesildi. ÜSKÜDAR’DA POLİSE DİRENEN ALKOLLÜ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Üsküdar, Sabah, Güncel, Haber

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