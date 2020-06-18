ÜSKÜDAR'DA RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE ŞÜPHELİ YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da bulunan ruh sağlığı merkezine iddiaya göre sokaktan atılan yanıcı madde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

18.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:39
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da bulunan ruh sağlığı merkezine iddiaya göre sokaktan atılan yanıcı madde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında 2 sağlık çalışanı yaralanırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 13.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi sokakta bulunan Erenköy Devlet Hastanesi'ne bağlı Beylerbeyi Ruh Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce burada tedavi görmüş bir kişi elindeki yanıcı maddeyi sokaktan sağlık merkezine attı. Saldırgan yaya olarak kaçarken binada yangın çıktı.
ÇALIŞANLAR MERDİVEN İLE AŞAĞIYA İNDİ
Yangın nedeniyle ruh sağlığı merkezinde büyük korku ve panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan yangın nedeniyle bazı çalışanlar çevredeki vatandaşların getirdiği merdiven ile 2. kattan aşağıya indi. Yangın nedeniyle korku ve panik dolu anlar yaşanırken bazı çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.
2 ÇALIŞAN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında iki çalışan hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Çevredeki vatandaşlar "Patlama sesi duyduk hemen dışarı çıktık. Dumanlar çıkıyordu. 2 kişi yaralandı. Bir kişi şişeyi hazırlamış attı. Benzin mi ne varmış." diye konuştu. Bir sağlık çalışanı da "Devlet memuruyuz sadece bir saldırıya uğradık. Bir şey söylemem doğru değil." Diye konuştu.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek geniş çaplı bir inceleme yaptı. Polis görgü tanıkları ve kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, saldırganın daha önce burada tedavi gören bir kişi olduğu ihtimali üzerinde duruyor. ÜSKÜDAR’DA RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE ŞÜPHELİ YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar, Güncel, Haber

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