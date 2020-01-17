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Üsküdar'da servis midibüsü elektrik direğine çarptı; trafikte yoğunluk oluştu

ÜSKÜDAR'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, trafik ışığı direğine çarptı.

17.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:14Üsküdar'da servis midibüsü elektrik direğine çarptı; trafikte yoğunluk oluştu
ÜSKÜDAR'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, trafik ışığı direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 16.00 Beylerbeyi Mahallesi Abdulağa Caddesi'nde meydana geldi. Emin Şahin'in kullandığı 34 LZD 879 plakalı servis midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü, yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.Sürücü Emin Şahin " seyir halindeydim, araç bir anda kaydı. Yaralanan olmadı " diye konuştu.


- İstanbul

Emin Şahin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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