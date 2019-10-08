Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da, evinde silahla yaralanan kişinin tabancasının kazara ateş aldığı bildirildi.

Kuzguncuk Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi Nakkaştepe Sitesindeki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitti.

Ekiplerin incelemesi sonucu evde kolundan yaralanan Berk Topuz'un kanı durdurmak için turnike yaptığı anlaşıldı. Topuz'un ifadesinde annesine ait tabancayı temizlerken kazara patladığını söylediği belirtildi.

İlkyardım ekiplerince hastaneye kaldırılan Berk Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA