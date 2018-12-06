Üsküdar'da Silahlı Yaralama

06 Aralık 2018 Perşembe 13:22



06 Aralık 2018 Perşembe 13:22

Üsküdar'da bir motosikletten ateş açılan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sultantepe Mahallesi Selmani Pak Caddesi'nde motosikletle gelen iki kişi, bir iş hanının önünde duran Hakan Ulaş'a tabancayla ateş etti.Saldırıda Ulaş, kasığından yaralanırken, iki saldırgan plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ulaş, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Öte yandan çevredeki bir otomobile de birkaç merminin isabet ettiğini belirledi.Polis ekipleri motosikletle kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.