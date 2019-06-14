14.06.2019 16:08
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Üsküdar'da tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda yakalandı

Üsküdar

Üsküdar'da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı.

Üsküdar'da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı. Y.F.K. adlı şahsa 3 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Üsküdar'da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini hiçe sayan Y.F.K., olayın medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 3 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Üsküdar, 3. Sayfa

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