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ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi.

10.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:52ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi. Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini belirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda yer aldı.

Etkinliği izleyen Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor. Suriye'deki halk buraya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Bence mültecilerin bu şekilde yaşaması gerçekten üzücü. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var. Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar." diye konuştu.

Tel örgüleri cep telefonu ile görüntüleyen Emine Acar da "İnsanların kendi memleketinden ayrılıp başka yerlerde yaşamak zorunda kalması insan hakları açısından çok üzücü" dedi.


- İstanbul

AK Parti, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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