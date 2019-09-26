Haberler » Güncel » Haber

Üsküdar'da ters yöne giren gelin arabası kamerada

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi.

26.09.2019 10:07Üsküdar'da ters yöne giren gelin arabası kamerada
Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi. Motosikletli trafik polisinin peşine düştüğü araç durdurularak, ceza kesildi.
Görüntüler geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar'da kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü Altunizade mevkiinde emniyet şeridine giren gelin arabası ters yönde ilerledi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canlarını hiçe sayan arabadakileri kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında gelin arabası hızla Kadıköy yönünde ilerlerken peşlerine motorlu trafik polisi takıldı. Motosikletli trafik polisi, gelin arabasını görüntüleyen motosiklet sürücüsüne gelin arabasını görüp görmediğini sormasının ardından gelin arabasının peşine düştü. Trafik polisleri, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabasını yakaladı. Ekiplerin ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne bin 2 lira para cezası kestiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-Motosikletli sürücünün ilerlemesi
-Ters yönden emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabası
-Motosikletli trafik polisinin gelmesi
-Trafik polisinin motosiklet sürücüsüne soru sorması
-Motosikletin ilerlemesi



İstanbul, Üsküdar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 Ceviz ağacından düşen kişi öldü
11:56 Sea to sky'da 'hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
11:55 Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı
11:55 Sanatın nostaljisi Milli Kütüphanede yaşanıyor
11:55 (havadan fotoğraflarla) boğaz'da kaçak midye avcılarına operasyon... deniz altındaki yaşama büyük...
11:55 İstanbul'da 4 ilçedeki tarihi eser operasyonu kamerada
11:55 'El Ele Güvenli Geleceğe'