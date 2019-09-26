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Üsküdar'da ters yöne giren gelin arabası kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi.

26.09.2019 10:15Üsküdar'da ters yöne giren gelin arabası kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi. Motosikletli trafik polisinin peşine düştüğü araç durdurularak, ceza kesildi.
Görüntüler geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar'da kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü Altunizade mevkiinde emniyet şeridine giren gelin arabası ters yönde ilerledi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canlarını hiçe sayan arabadakileri kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında gelin arabası hızla Kadıköy yönünde ilerlerken peşlerine motorlu trafik polisi takıldı. Motosikletli trafik polisi, gelin arabasını görüntüleyen motosiklet sürücüsüne gelin arabasını görüp görmediğini sormasının ardından gelin arabasının peşine düştü. Trafik polisleri, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabasını yakaladı. Ekiplerin ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne bin 2 lira para cezası kestiği öğrenildi.


- İstanbul

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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