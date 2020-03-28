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Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti

Zabıta tarafından Üsküdar'da tezgahına el koyulan simitçi, bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, bir saat süren ikna konuşmalarından sonra aşağıya indi.

28.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:18

Üsküdar'da simit satarak geçimini sağlayan bir vatandaş, zabıta ekiplerinin tezgahına el koyması üzerine bölgede bulunan bir binanın 5. katına çıktı. İntihara teşebbüs eden adam, bir saat süren ikna konuşmalarının ardından aşağıya inerken; çevrede olayı izleyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

TOPLANAN KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Halk Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre zabıta ekipleri simitçilik yapan İbrahim K'nın tezgahına el koydu. Simit tezgahının elinden alınması üzerine 5 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim K. intihar girişiminde bulundu. Durum polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Polisin bir saat süren çalışmalarını sonucu çatıya çıkan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevrede toplanan kalabalık dikkat çekti.

Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, DHA, 3. Sayfa, Güncel

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Üsküdar'da Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti - Haberler
Yorumlar (1)
DOĞRU:Bu zabıtalar biraz da zenginlerin malını alsa yahep gariban yemez ama
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