Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti

Üsküdar'da simit satarak geçimini sağlayan bir vatandaş, zabıta ekiplerinin tezgahına el koyması üzerine bölgede bulunan bir binanın 5. katına çıktı. İntihara teşebbüs eden adam, bir saat süren ikna konuşmalarının ardından aşağıya inerken; çevrede olayı izleyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

TOPLANAN KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Halk Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre zabıta ekipleri simitçilik yapan İbrahim K'nın tezgahına el koydu. Simit tezgahının elinden alınması üzerine 5 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim K. intihar girişiminde bulundu. Durum polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Polisin bir saat süren çalışmalarını sonucu çatıya çıkan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevrede toplanan kalabalık dikkat çekti.

Kaynak: DHA