ÜSKÜDAR'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Üsküdar Harem Sahil yolunda park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaralandıKaza saat 12.30 sıralarında Harem Sahil yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi.

18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:53
Üsküdar Harem Sahil yolunda park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Kaza saat 12.30 sıralarında Harem Sahil yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 41 VC 044 plakalı otomobilin sürücüsü, 41 VE 594 plakalı park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanırken, otomobil içerinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören Adem Kara "TIR'ın şoförü arabasını park etmiş. İçeriye lavaboya gitmiş. Ben de misafir indiriyordum. TIR'ı fark edemedi. TIR'ı fark ettiğinde çok geç olmuştu." diye konuştu. ÜSKÜDAR’DA TIR’A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar, Harem, Güncel, Haber

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