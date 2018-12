08 Aralık 2018 Cumartesi 16:45



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıktığımız o hizmet yolculuğumuzu cezaevinde, demir parmaklıklar ardında sonlandırmak istediler. Tabi onlar bizim milletimizle gönül bağımızın, hapishane duvarlarıyla engellenemeyecek kadar güçlü ve hasbi olduğunu bilmiyorlardı." dedi.Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman şehirde her yere otobüsün gitmediğini belirterek, şunları söyledi:"İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'daki otobüsleri hatırlayın, o İkarusları, bindiğimiz zaman mazot kokardı. Niye? Temizlik yok, pislik içinde. Bir taraftan bakıyorsunuz egzoz, tamamiyle oturduğunuz yerleri istila ederdi ve yağlı bezlerle silinen o koltuklar, bunlar hep pislik içinde. Biz geldik, dedik, 'Benim insanıma bu yakışmaz.' Ne olacak? 'Biz İstanbul'a Mercedes otobüsler aldıracağız' dedik. Aldık mı? Aldık. Her geçen yıl bunları daha da geliştirdik ve üstelik de duraklarımızın sayısını, adedini ciddi manada artırdık. Herhalde Mercedes de burada çok daha farklı bir kıyak İstanbul'a yapar." diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'nin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul'a yaptıklarını dile getirerek, İstanbul'un en merkezi yerlerinden birinin Üsküdar olduğuna dikkati çekti.Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın Üsküdar'da olduğunu anımsatan Erdoğan, ilçenin toplama ve dağıtma merkezi haline geldiğini, Üsküdar'ı bu şekilde merkez haline getiren bir belediyecilik anlayışını getirdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için 31 Mart'ın büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:"Ve bitmedi, en önemli bilim ve Planetaryum merkezi Bilim Üsküdar, öğrencilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere İstanbul halkına önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi'nin hemen arka planında bu merkez, bilim merkezi haline geldi, Medeniyet Üniversitesi'yle. Bütün bu merkezlerle Engelsiz Yaşam Merkezi, içindeki pek çok ünite engelli vatandaşlarımızın hep kendilerini geliştirmelerine hem de hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olacaktır. Nikah sarayımız, farklı amaçlara yönelik salonlarla, gençlerimize evliliğe ilk adımı attıkları özel günleri için hizmet sunacaktır. Hepsinden öte Çavuşdere Spor Sarayı, havuzları, basketbol ve voleybol salonu, kapalı spor salonu ve diğer birimleriyle yine Üsküdarımıza önemli katkılar sağlayacak bir diğer eserdir."Her ay 30 bin kişiye rehber ve ikramlar eşliğinde hizmet veren Valide Sultan Gemisi'nin geçen yıl faaliyete geçtiğini ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, İstanbul Resimleri Müzesi'nin de ülkenin önde gelen sanatseverlerinden Mehmet Çebi'nin öncülüğünde kurulmuş butik bir müze olduğunu vurguladı.Erdoğan, toplam yatırım bedeli 47 milyon lirayı bulan tüm bu eser ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti."İstanbul aşığıyım"Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul/Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer." dizelerini okuyan Erdoğan, "Biz de buradan diyoruz ki ömrümüz oldukça İstanbul, Üsküdar hep gönül tahtımızın baş köşesinde yer alacaktır." dedi.Erdoğan, İstanbullular başta olmak üzere ülkenin her yerinde milletin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inandığını söyledi."İstanbul aşığı" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul dertlisiyim. İşte belediye başkanı olduğum zaman sular akıyor muydu, çöp dağlarını görüyor muyduk? Maske dağıtıyordu gazeteler hava kirliğinden dolayı ve bizler 1 yıl, 2 yıl içerisinde bu hava kirliğini dağıttık mı, çöp dağlarını kaldırdık mı? Anadolu Yakasına Sakarya'dan, Avrupa Yakasına Istranca Dağları'ndan suyu getirdik ve İstanbul'un 40 yıllık su sorununu bitirdik. Bunu biz yaptık. Benden önce de CHP vardı burada. Bay Kemal konuşuyor, Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Önce Bay Kemal'in Kağıthane'nin yerini öğrenmesi lazım, ne diyor 'Kağıttepe' diyor ama herhalde öğrenmiştir." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin milletin karşısında ilk hizmet imtihanını belediyelerde vermiş bir kadro tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, "İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri başta olmak üzere diyorum ki 39 ilçesinin 31 Mart'ta bu hizmetleri alamayan ilçelere de AK Parti belediyeciliğini götürelim, oraları da çözüme kavuşturalım." dedi."CHP zulmünden kurtaralım her yeri"Bu seçime İstanbul'da Cumhur İttifakı ile girdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhur ittifakı ile beraber şu İstanbulumuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri. Ülkemizin pek çok yerindeki belediyelerde yaptığımız hizmetler, milletimiz tarafından takdirle, beğeniyle karşılanmıştır. Yıllarca çöpe, çamura, hava kirliliğine düzensizliğe, kaçak yapılaşmaya ve altyapısızlığa mahkum edilen ilçelerimiz, şehirlerimiz bu kadrolar tarafından hak ettikleri hizmetlere inşallah kavuşturuldu, kavuşturuluyor." ifadelerini kullandı.Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıktıkları bu hizmet yolculuğunun cezaevinde, demir parmaklıklar ardında sonlandırılmak istendiğini belirterek, şöyle devam etti:"Tabi onlar bizim bizim milletimizle gönül bağımızın hapishane duvarlarıyla engellenemeyecek kadar güçlü ve hasbi olduğunu bilmiyorlardı. Onun için de AK Parti'yi kurup iktidara yürümeye başladığımızda ne yapacaklarını şaşırdılar. Milletimizin iradesi öyle güçlüydü ki tüm tuzakları, tüm örtülü, açık tehditleri, tüm engelleri aştık ve ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendik. İstanbul'da başlayan siyaset yolculuğumuzu önce Başbakanlık, ardından Cumhurbaşkanlığı ile devam ettirdik ve nihayet bu günlere geldik. Sadece teslim aldığımız emanetin hakkını vermekle kalmadık, ülkemizin yönetim sistemini değiştirerek tarihimizin en büyük reformlarından birine de imza attık ama hangi göreve gelirsek gelelim milletimizin günlük hayatına dokunan asıl hizmetlerin verildiği belediyeciliği ihmal etmedik. Gerek İstanbul'da gerekse diğer 80 vilayetimizde, nereye gidersek gidelim, bir belediyeci gözüyle yapılan hizmetleri, yatırımları, çalışmaları gözden geçirdik, eksikleri tespit edip belediye başkanlarımıza veya ilgili kurumlarımızın yöneticilerine söyledik, talimatlarımızı verdik. Pek çok projeyi hangi kurum tarafından yürütülürse yürütülsün, en başından sonuna kadar bizzat takip ettik."(Sürecek)