Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "İşte Avrupa
'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar, ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Üsküdar
'da Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu eleştirerek, şunları söyledi:
"Gelelim Bay Kemal'e... Eğer, millet size itibar etmezse bırakın eski Türkiye hastalıklarıyla uğraşmayı da nerede yanlış yaptığınızı, eksiğinizin ne olduğunu araştırın. Bir sonraki seçimde milletin karşısına doğru siyasetle doğru projelerle doğru söylemle çıkarsanız belki bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Sizin yolunuz nereye çıkarsa çıksın biz, Yunus'un izinden gitmeye devam edeceğiz. Ne diyor Yunus? 'Ben gelmedim kavga
için/Benim işim sevgi için/Dostun evi gönüllerdir/Gönüller yapmaya geldim'... Biz gönüller yapmaya geldik."
Katılımcılara, "İnşallah, 31 Mart gününe kadar gece gündüz, gönüller yapmanın peşinde olmaya var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Varız" yanıtını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Eski Türkiye atıklarına ve artıklarına, Ey İstanbul
, 31 Mart'ta hak ettikleri dersi bir kez daha vermeye hazır mıyız?" Üsküdar; İstanbul'un çöpten geçilmeyen, kokudan yanına varılmayan, hava kirliliğinden nefes alınmayan günlerinin müsebbiplerine hadlerini bildirmeye hazır mıyız?" diye sordu.
Vatandaşlardan "Hazırız" yanıtını alan Erdoğan, "Öyleyse bir kez daha millet, bir kez daha hizmet demek için 31 Mart'ta herkesi sandık başına bekliyoruz. Gerek İstanbul'da, gerek İstanbul dışında bütün yakınlarımıza, dostlarımıza telefonlarımızı açacak, bunları bildireceğiz." dedi.
"Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz"
Türkiye'ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyeceğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar. Paris
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Televizyonlar, gazeteler yanan arabaların, yağmalanan iş yerlerinin göstericilere en şiddetli şekilde müdahale eden polislerin görüntüleriyle dolu. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiçbir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep, demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz."
Gezi Parkı eylemlerindeki bir duvar yazısını hatırlatan Erdoğan, "Umarım yakında Paris sokaklarındaki duvarlarda 'Zulüm 1789'da başladı' yazıları da görmeyiz. Bağdat
Caddesi'nin sokaklarında ne diyorlardı? 'Zulüm 1453'te başladı'... O vicdansızlar bunları yazdılar duvarlara. 1453'te zulüm değil, evet, 1453'te zulüm bitti ve gönüllerin fethi başladı. Bizans'ın kızları, kadınları Edirnekapı'dan Fatih
girerken ne söylediler? 'Başımızda, Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz' dediler. Böyle bir dönemi biz yaşadık." ifadelerini kullandı.
"Bölücü terör örgütü yandaşları, kaosun en başta gelen failleri arasında"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır. Bizim yıllarca kendilerini koruyup kollamamaları için ikaz ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları da şimdi bu kaosun en başta gelen failleri arasındadır. PKK
'nın uzantıları orada. DHKP-C orada. Her görüştüğümüzde kendilerine 'Terör bir yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar' demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama hakikat budur."
Batılı liderlere seslenen Erdoğan, "Sizlerden kendi vatandaşlarınıza hak ettikleri gibi demokrasinin kurallarıyla teröristlere ise yine hak ettikleri gibi hukukun yöntemleriyle muamele etmenizi bekliyoruz. 'Nasıl olsa bunlar Türkiye'den geldi 'demeyin. Onlara da hak ettiklerini verin. Bunu yaptığınızda Türkiye'yi daha iyi anlayacağınızdan ve sizlerle gerçekten iyi dost olacağımızdan şüpheniz olmasın." diye konuştu.
Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tüm Türkiye duysun, Avrupa duysun" diyerek, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasını, katılımcılarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini söyleyerek tamamladı.
Notlar
Üsküdar Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Gençlik ve Spor Bakanı
Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni sonrası Üsküdar Belediyesi
'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada belediye özel defterini imzaladı.
(Son)
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:09