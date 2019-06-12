Üsküdar'da trafik kazası : 1 polis yaralı

Üsküdar
'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşme
Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli trafik polisi, Hakan G. idaresindeki 34 TFZ 29 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonucu trafik polisi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı polis ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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