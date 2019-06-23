23.06.2019 22:16
Haberler » Güncel » Haber

Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı

Üsküdar

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Üsküdar 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı'nda, Suat Önder idaresindeki 34 FY 6465 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 DF 2139 plakalı otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkarak ters döndü.
Kazada sürücü Önder ile yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Saraybosna , Bahçelievler Mahallesi , Üsküdar , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
23:05 Otomobil alev topuna döndü
23:04 Çekya'da hükümet karşıtı gösteri
23:03 - Çeçen Lider Kadirov'un Evine Saldırı
23:02 Aydın'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı
23:02 ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GELDİ
23:00 ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ?NDEN AYRILDI (1)
23:00 ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜNDEN AYRILDI (2)