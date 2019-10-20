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Üsküdar'da trafik kazası: 5 yaralı

Üsküdar'da kural ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

20.10.2019 14:34
Üsküdar'da kural ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde Ümraniye istikametine seyreden 34 LH 4883 plakalı otomobilin sürücüsü kavşakta hatalı biçimde U dönüşü yapınca karşı yönden gelen C.C. idaresindeki 34 DZ 7816 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan iki otomobilde sürücülerle birlikte toplam 6 kişi olduğu öğrenilirken, yaralanan 5 kişi tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü biçimde sağlanırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Üsküdar'da trafik kazası: 5 yaralı

Ümraniye, Kısıklı, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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