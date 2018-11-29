Üsküdar'da uyuşturucu tacirine operasyon

29 Kasım 2018 Perşembe 11:43



29 Kasım 2018 Perşembe 11:43

Üsküdar'da uyuşturucu tacirine operasyonİSTANBUL - Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde bir araç içerisinden uyuşturucu satışı yapan zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Altunizade Mahallesi'nde bulunan bir adresin önünde park halinde olan araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler aracı takibe aldı. Takip neticesinde Altunizade'den hareket eden aracın Kısıklı Caddesi'nde park ettiği görüldü. Aracı takip etmeye devam eden ekipler, bir şahsın araca geldiğini ve bir süre araçta oturduktan sonra indiği gördü.Araçtan inen R.O.A. isimli şahsı bir süre takip ettikten sonra yakalayan polis ekipleri yaptıkları üst aramasında 2 adet şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. R.O.A. uyuşturucu maddeleri kısa süre önce inmiş olduğu araç içindeki şahıstan aldığını söyledi.Edinilen bilgilerin ve yapılan takiplerin ardından polis ekipleri şüpheli araca operasyon düzenledi. Operasyonda araç içerisinde bulunan A.B.Y. ve B.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında A.B.Y.'nin üzerinden 4 adet şeffaf poşet içerinde 2.73 gram kokain, şeffaf poşet içerisinde 59 adet uyuşturucu ha, şeffaf poşetler içerinde toplam 56.82 gram skunk maddesi, 915 TL para çıktı.A.B.Y.'nin ifadeleri doğrultusunda E.Ö. isimli kadının da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonla E.Ö. de yakalanarak gözaltına alınırken uyuşturucu tacirlerinin evlerinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 18.155 gram skunk maddesi, 14 gram kokain ele geçirildi.Yakalanan şüphelilerden R.O.A. ve B.M. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. A.B.Y. ve E.Ö. ise "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.