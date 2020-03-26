Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

26.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:15
ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ
ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan uzman çavuş,  ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay  saat 12.00 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Malkoç Sokak üzerinde meydana geldi.  Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan uzman çavuş C. B'yi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasdal Kışlası'nda görevli olduğu öğrenilen C. B'nin  yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olay yerindeki ambulans

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Hastane acili önünde bekleyen askerler

-Uzman çavuşun fotoğrafı

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:54: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Kanal İstanbul yorumu Açıklaması - Haber 17:53: MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU - Haber 17:53: Bayraklı'da zabıta, pazarcılara eldiven ve broşür dağıttı - Haber 17:53: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Kırıkhan - HATAY - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber