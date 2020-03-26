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ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

26.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:47
ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Malkoç Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan uzman çavuş C. B'yi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasdal Kışlası'nda görevli olduğu öğrenilen C. B'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. ÜSKÜDAR’DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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ÜSKÜDAR'DA UZMAN ÇAVUŞUN İNTİHAR GİRİŞİMİ

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