Haberler » Güncel » Üsküdar'da yangın - Haber

Üsküdar'da yangın

Üsküdar Koşuyolu'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:50Üsküdar'da yangın
'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16.00 sıralarında Kalfa Çeşmesi Sokağı'ndaki restoranın çatı katında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki iki restoranın da çatı katlarında sıçradı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi çağırarak yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Binalarda maddi hasar meydana geldi.

Koşuyolu, İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:09:37