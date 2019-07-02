02.07.2019 21:35
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ÜSKÜDAR'DA YANGIN (3)
Kaynak: DHA
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Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi
Köy halkı, tüfekle sürülerinin başında kurt nöbeti tutuyor
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