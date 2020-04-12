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ÜSKÜDAR'DA YANGIN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Üsküdar'da 5 katlı binanın elektrik panolarında yangın çıktı.

12.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:42
Üsküdar 'da 5 katlı binanın elektrik panolarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanlardan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panolarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucunda binayı yoğun duman kapladı. Durumu gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra elektrik ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalelerini izleyen vatandaşlara polis ekipleri tarafından sıklıkla evlerine dönmeleri ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
'BAĞRIŞMALAR BAŞLADI YANGIN VAR DİYE
Bina sakini Selim Atabay, 'Yarım saat önce bir patlama sesi geldi. Elektrik kesildi. Bağrışmalar başladı 'yangın var' diye. Sonra peşinden bir patlama sesi daha geldi. Binanın içerisinde çok yoğun duman vardı. Biz birinci katta oturuyoruz. Dışarıya çıkamadık o kadar yoğun duman vardı. O arada itfaiyeyi aradık işte. Ekipler geldi işte başka da bir şey görmedik açıkçası. dedi. ÜSKÜDAR’DA YANGIN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Üsküdar, Güncel
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