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Üsküdar'da yaşlı ve kronik hastalara dev kazanlarda pişirilen yemekler dağıtılıyor

Üsküdar'da yaşlı ve kronik hastalara dev kazanlarda pişirilen yemekler dağıtılıyor Üsküdar'da ihtiyaçlarını elde etme konusunda yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara, dev kazanlarda günde 2 öğün pişirilen yemekler dağıtılıyor.

24.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:16
Üsküdar 'da yaşlı ve kronik hastalara dev kazanlarda pişirilen yemekler dağıtılıyor
İSTANBUL - Üsküdar'da ihtiyaçlarını elde etme konusunda yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara, dev kazanlarda günde 2 öğün pişirilen yemekler dağıtılıyor. Yemekler, yaşlılar ve kronik hastalara özel olarak yağsız ve tuzsuz şekilde yapılıyor. Yaşlı veya kronik hastalara yardım eli uzatan Vefa İletişim Merkezi'ne hem ihtiyaç sahipleri hem de çevresinde ihtiyaç sahibi tanıdıkları olanlar başvurabiliyor.
Üsküdar'da 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek yardımında bulunuluyor. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan 2 bin vatandaşa, günde 2 öğün olmak üzere 3'er çeşit yemek dağıtılıyor. Yemekler, yaşlıların ve kronik hastaların sağlığı düşünülerek yağsız ve tuzsuz olarak hazırlanıyor.
Hem yardıma ihtiyacı olan yaşlı ve kronik hastalar, hem de çevresindeki yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isteyenler, Vefa İletişim Merkezini arayarak durumu bildirebiliyorlar. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Vefa İletişim Merkezi, gelen çağrılar neticesinde yardıma ihtiyacı olan kişileri belirleyerek yardım eli uzatıyor.
Yemek yardımları ile ilgili konuşan Üsküdar Belediyesi Aşevi Baş Aşçısı Aşkın İrdem, "İhtiyaç sahiplerine Üsküdar Belediyesi aşevi olarak sıcak yemek servisi yapıyoruz. Her gün 3 çeşit yemek sefer taslarına dolduruluyor. Arkadaşlarımız 4 arabayla evlerine götürüyorlar. Yaşlılarımızın bir kısmının da odalarına mutfaklarına kadar bırakıp boşlarını alıp getiriyorlar. Genelde yaşlılara özel sebze türü, yağı tuzu az olan yemek yapıyoruz. Pilav pirinç gibi şeylerden kaçınıyoruz" dedi. Üsküdar’da yaşlı ve kronik hastalara dev kazanlarda pişirilen yemekler dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Yerel

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Üsküdar'da yaşlı ve kronik hastalara dev kazanlarda pişirilen yemekler dağıtılıyor

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