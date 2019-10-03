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Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendiİSTANBUL - Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı.

03.10.2019 22:54
Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.
Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile havadan görüntülendi.
Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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