02.07.2019 20:27
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Üsküdar'daki çatı yangını havadan görüntülendi

Üsküdar'daki çatı yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevler ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Üsküdar'daki çatı yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevler ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak üzerinde bir site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, yangın nedeniyle çatıda patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın çıkan çatıda itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının çıktığı çatıda itfaiye erleri çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar'daki çatı yangını havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

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