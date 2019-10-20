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Üsküdar'daki hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

ÜSKÜDAR'da hatalı dönüş yapan sürücünün otomobili karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

20.10.2019 13:40Üsküdar'daki hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
ÜSKÜDAR'da  hatalı dönüş yapan sürücünün otomobili karşı yönden gelen araçla çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Alemdağ Yanyol Sokak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Sürücü 34 LH 4883 plakalı otomobil, sola dönüşün yasak olduğu yerden dönmek isteyince, karşı yönden gelen Cemil Coşkun yönetimindeki 34 DZ 7816 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada iki araç içinde bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatılırken bazı araç sürücüleri trafiğin kapatılmasına tepki gösterdi.

KAZA ANI KAMERADA5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Trafik kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah aracın Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu ve ardından sola dönüş yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen beyaz araçla çarpıştığı ve yaralıların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı görülüyor.


- İstanbul

Üsküdar, Kısıklı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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