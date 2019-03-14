Üsküdar'daki Otobüs Kazası Davası

Kaynak: AA

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Selim Karakaya'nın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakaya ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı, otobüs üzerinde yapılan keşif üzerine bilirkişiler tarafından hazırlanan ön raporun mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi.Bilirkişi ön raporunda, araç üzerinde 15 Ağustos 2018'de yapılan keşif incelemesinde, aracın çalışamaz halde olduğunun tespit edildiği, bu nedenle araç üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar ve Otomotiv Laboratuvarı'nda inceleme yapılması gerektiği, ancak bu hususlar tamamlandıktan sonra araçta bir teknik arıza olup olmadığı yönünde rapor düzenlenebileceği bildirildi.Söz verilen sanık Selim Karakaya, "Ben 30 yıllık ağır vasıta şoförüyüm. Trafikteki ilk kazamdır. Teknik arızadan dolayı kaza meydana gelmiştir. Benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Suçsuzum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.Sanık avukatı Baykal Kazancıoğlu, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini isteyerek, "Olayda bir kusur varsa Adli Tıp tarafından tespit edilsin. Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Kazanın teknik kusurdan olduğu tespit edilmesi halinde müvekkilim açısından telafisi zor zararlar doğacaktır. Tahliyesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti, sanık Selim Karakaya'nın olayda kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine karar verdi.Sanık Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Selim Karakaya'nın Kadıköy-Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı, 1 Şubat 2018'de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy peronlardan hareket ettiği anlatılıyor.Karakaya'nın kullandığı otobüsle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada önce durakta bekleyen İETT otobüsünün arkasında bulunan sarı dolmuşun sağından geçtiği, İETT otobüsünün arkasına geldiğinde ise aracı durduramayarak sağından geçip durağa girdiği belirtiliyor.Özel halk otobüsünün durağa girmesi üzerine durakta bekleyen Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan, Perihan Çelik, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yılmaz'a çarptığı kaydedilen iddianamede, otobüsün yaklaşık 68 metre ileride yolun sağında durduğu aktarılıyor.İddianamede, otobüsün çarptığı yolculardan Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Belgizar Erdoğan ile Hatice Yıldırım'ın yaralı olarak kurtulduğu belirtilerek, Karakaya'nın, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma, oradan da otobüs durağına ilerleyerek 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade ediliyor.İddianamede, Karakaya'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.