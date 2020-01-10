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Üsküdar'daki trafik kazasında anne ve kızı yaralandı

Üsküdar'da devrilen otomobildeki sürücü ve yanındaki çocuğu yaralandı.

10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58Üsküdar'daki trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
'da devrilen otomobildeki sürücü ve yanındaki çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebruhan Sağlam idaresindeki 34 BB 8025 plakalı otomobil, Şeker Sokak'ta yoldan çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki bir mobilya atölyesinin önüne düşen araçta bulunan Sağlam ve 10 yaşlarındaki kızı yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sağlam ve kızı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı bir apartmanın güvenlik kameralarında yansıdı.

Üsküdar, İtfaiye, Maslak, Güncel

Kaynak: AA

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