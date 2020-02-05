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Üsküdar Kitap Fuarı 8 Şubat'ta başlayacak

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı'nın 6'ncısı 8-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

05.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:30Üsküdar Kitap Fuarı 8 Şubat'ta başlayacak
Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı'nın 6'ncısı 8-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Onur Konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, Onur Yazarı Teoman Duralı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla 8 Şubat'ta açılışı yapılacak fuar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverleri ağırlayacak.
Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasından 250 yazar, fuar kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.

Üsküdar Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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