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ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI

Kubilay ÖZEV İSTANBUL, (DHAKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

19.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:31
Kubilay ÖZEV İSTANBUL, (DHA
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar 'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul 'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Üsküdar'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uymasıyla caddeler, sokaklar ve sahil şeridi sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı ise güvercinlere ve martılara kaldı. Polis ekiplerinin birçok yerde önlem alarak uygulama noktası oluşturduğu ve vatandaşlardan kurum kimlik kartı ile çalışma belgesi istediği görüldü. ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, Üsküdar, DHA, Güncel
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