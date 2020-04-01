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ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüs salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.

01.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:58
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.
İstanbulluların Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaması üzerine meydanlar boş kaldı. Üsküdar Meydanı ve iskelesinde sessizlik devam etti. Vapur iskelesi ve otobüs duraklarında kimsenin olmadığı dikkat çekti. Günlerdir boş kalan Üsküdar Meydanı'nda bulunan güvercinler ise aç kaldı. Salacak sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan ve gezen vatandaşlar görüntülendi. Polis ekipleri megafonla sahilde bulunanları uyardı. ÜSKÜDAR MEYDANI’NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR
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