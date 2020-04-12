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ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve metrobüs durakları da boş kaldı.

12.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:51
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve metrobüs durakları da boş kaldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Üsküdar Meydanı'nda ve sahilde ise sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizlik sürüyor. Meydanda sadece polis ekipleri görülürken, Altunizade Metrobüs Durağı'nda hiçbir yolcunun bulunmaması da dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Üsküdar, Güncel
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