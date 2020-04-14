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Üsküdar sahili drone ile denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) önlemleri kapsamında yayalara kapatılan 12 kilometrelik Üsküdar sahilinde drone destekli denetimler yapılıyor.

14.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:44
Üsküdar sahili drone ile denetleniyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) önlemleri kapsamında yayalara kapatılan 12 kilometrelik Üsküdar sahilinde drone destekli denetimler yapılıyor.
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının kararıyla sosyal izolasyonu arttırmak için yaya girişlerine kapatılan Üsküdar sahilinde zabıta ekipleri yasağın uygulanması için denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri bugün itibarıyla denetimlerinde drone kullanmaya başladı.
Üsküdar Meydanı'nda denetimlerin gerçekleştiği alanda açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar sahilinde drone ile denetimlerin tasarruflu ve pratik olduğunu söyledi.
Türkmen hayatın olağan akışında vatandaşları belli bir noktada evde izole ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Birtakım tedbirler alıyoruz, Üsküdar'da özellikle sahil bandında önlemler alıyoruz. Sahil bandının cazibesi gayet güzel hem 12 kilometreye yakın bir sahil bandımız var Küçüsu'dan Harem'e hem de çok da ulaşımı kolay bir yer. Marmaray, Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, Avrasya, deniz ulaşımı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü burada. Biz tam İstanbul'un göbeğindeyiz. Ulaşımı kolay olduğu için herkes buraya gelmek istiyor doğal olarak. Bu 12 kilometrelik bantta zabıta ve polis arkadaşlarımız devamlı devriye geziyorlar. Tabii bu da gün içerisinde sayısız bir devriye demektir. Hem zamandan, hem yakıttan hem emekten tasarruf için biz Üsküdarlılar olarak drone ile kontrolü denedik. Çok da başarılı, zamandan da kazanmış oluyoruz. Şimdi bu drone görüntülerini görüyorlar ekrandan, anonslarla ilgili yerlere nerede bir kalabalık var nerede insanlar geziyor, yürüyor balık tutuyorlar görünüyor. Pratik biz çözüm oldu. Sahil bandı başta olmak üzere ana arterlerde bu yöntemi deniyoruz ve başarılı da oldu. Bu imkandan faydalanmak lazım."
Havaların ısınmasının da etkisiyle Salacak, Kandilli, Beylerbeyi, Çengelköy, gibi alanların daha da cazip hale geldiğini aktaran Türkmen: "İnsanlar 'ineyim de Üsküdar'a bir hava alayım' diyor. Biz de diyoruz ki; şimdi hava alma zamanı değil şimdi evde kalma zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar, Zabıta, Güncel
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