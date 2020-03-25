Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE BALIK TUTMAK GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI - Haberler

ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE BALIK TUTMAK GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar'da balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

25.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:58
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE BALIK TUTMAK GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar'da balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Ekipler uyarı afişleri asarken, bazı kişilerin uyarılara rağmen balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayan bazı kişilerin sahillerde balık tutmaya devam etmesi üzerine Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Kaymakamlık ve belediyenin ortak kararıyla ilçe sınırları içinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ekipler ayrıca uyarı afişleri asarak vatandaşları bilgilendirdi. Bazı balıkçılar uyarıları dikkate alırken, bazıları ise balık tutmaya devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Uyarı afişleri

-Balık tutanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Haber 19:51: Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu - Haber 19:50: Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli." - Haber 19:50: "Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır" - Haber 19:50: Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber