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ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE ZABITA EKİPLERİNDEN DRONE İLE DENETİM

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında, Üsküdar Sahili'nde zabıta ekipleri drone ile denetim yaptı.

14.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:49
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında, Üsküdar Sahili'nde zabıta ekipleri drone ile denetim yaptı. Denetimleri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sahadan takip etti.
Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, saat 09.00'dan itibaren özellikle Üsküdar Meydanı, Çengelköy ve Kandilli arasındaki sahil hattında drone ile denetim yaptı.
"HEM ZAMANDAN, HEM YAKITTAN HEM DE EMEKTEN TASARRUF"
Üsküdar Sahili'ndeki denetimin ardından açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tabii herkesin kendine göre tedbirleri var ve hayatın olağan akışında da vatandaşlarımızı da belli bir noktada evde izole ediyoruz. Üsküdar'da özellikle sahil bandının cazibesi gayet güzel, 12 kilometreye yakın bir sahil bandımız var Küçüksu'dan Harem'e. Hem de ulaşım çok kolay buralara. Marmaray, Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, deniz ulaşımı, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Biz tam merkezdeyiz, ulaşım kolay olduğu için herkes buraya gelmek istiyor doğal olarak. Bu bantta zabıta ve polis arkadaşlarımız devamlı devriyeler geziyorlar. Bir gün içerisinde sayısız bir devriye demektir bu. Hem zamandan, hem emekten, hem yakıttan tasarruf için biz Üsküdarlılar olarak drone ile kontrolü denedik. Çok da başarılı. Hem zamandan kazanmış oluyoruz. Anında zabıta arkadaşlarımız drone görüntülerini görüyor ekranda zaten. Anonslar ile ilgili yerlere, nerede bir topluluk var, insanlar nerede yürüyor, geziyor, balık tutuyor görüyorlar. Biliyorsunuz burada bunlar yasaklandı artık. Bu pratik bir çözüm oldu. Sahil şeridi başta olmak üzere ana halterlerde bu yöntemi deniyoruz ve başarılı da oldu. Bunun daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bir husus da Üsküdar Sahil bandı cazip bir alan. Herkesin gelmek istediği yerler. 'İneyim Üsküdar'a bir hava alayım' diyorlar. Biz de diyoruz ki, şimdi hava alma zamanı değil, evde kalma zamanı. İnşallah bu cazip mekanlar çok yakın bir zamanda bütün hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi. ÜSKÜDAR SAHİLİ’NDE ZABITA EKİPLERİNDEN DRONE İLE DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Hilmi Türkmen, Üsküdar, Zabıta, Güncel
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