Haberler » Güncel » Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Haber

Üsküdar sahilinde ceset bulundu

Üsküdar sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

15.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:26
sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Saat 11.00 sıralarında Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyindeki cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü. Görevliler tarafından ambulansa alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, henüz kimliğinin belirlenemediği bildirildi.
40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.
Üsküdar sahilinde ceset bulundu

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59 Doğuda soğuk hava etkili oluyor - Hayvanlarını otlatmak için mücadele veren besiciler - Haber
13:58 Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması - Haber
13:56 Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak - Haber
13:56 Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü - Haber
13:56 Sakarya'dan kısa kısa - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
15.12.2019 14:05:23