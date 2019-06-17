17.06.2019 18:46
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Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL

Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar açıklarında deniz yüzeyinde cansız birsini gören balıkçılar durumu kıyı emniyetine bildirdi.
Olay yerine giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, deniz yüzeyindeki cesedi harem'deki kıyı emniyeti genel müdürlüğü harem tahlisiye bot istisyonuna getirdi.
olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede, abdullah eraydın adına düzenlenmiy kimlik çıktı.
Polisin incelemeyi tamamlamasının arından ceset cenaze arayıla adli tkıp kurumuna götürüldü.Üsküdar sahilinde ceset bulundu - İSTANBUL
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel

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