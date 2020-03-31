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Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem

Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı.

31.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:52
Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem
İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Zabıta ekipleri yasağı çiğneyenler için Kuzguncuk sahilinde şerit çekip devriye atarak sahillerde denetimleri artırdı.
İstanbul 'da Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklamıştı.
Yasağa uymayan kişiler için belediye zabıta ekipleri Kuzguncuk sahiline şerit çekerek gün boyu denetim yapıyor.
Öte yandan Kuzguncuk sahilinin önlemler dolayısıyla boş olduğu görüntülendi.
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Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Genel

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Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem
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