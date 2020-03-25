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Üsküdar sahillerinde korona önlemi: Balık tutmak yasaklandı

Üsküdar'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda, ilçe sınırlarındaki sahillerde balık tutmak yasaklandı.

25.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:11
Üsküdar sahillerinde korona önlemi: Balık tutmak yasaklandı
Üsküdar 'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda, ilçe sınırlarındaki sahillerde balık tutmak yasaklandı. Kararın ardından zabıta ekipleri sahilde denetim gerçekleştirdi.
Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda ilçedeki sahillerde balık tutmayı yasakladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yasakla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Türkmen yaptığı paylaşımda, "Bu esnada balık da bollaşır, bereketlenir, daha güzel, sağlıklı günlerde tutarız Allah'ın izniyle. #evdekal" ifadelerine yer verdi.
Alınan kararı Üsküdarlılara duyurmak için sahile 'Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sahillerimizde balık tutmak yasaklanmıştır' yazılı pankart asıldı.
Alınan kararın ardından Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde denetim gerçekleştirdi. Sahilde balık tutmaya gelen bir vatandaş, "Balık tutmaya geldim ama yasaklanmış. Toplu bir şekilde yasak olmasına ben de katılıyorum. Çünkü dip dibe balık tutmak zorunda kalıyoruz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, Zabıta, Güncel

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