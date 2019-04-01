01 Nisan 2019, 12:59
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Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı. Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'nda AK Partililer ile polis arasında kavga çıktı.

Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı.

Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'nda kavga çıktı.

AK PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun oy çuvallarını topladığı spor salonunu basan bir grup AK Partili, önlerine çıkan herkese saldırdı. Grup, emniyet güçlerine ve o anları kaydeden vatandaşlara da saldırdı.

Seçim kurulunda görevli Samet Köroğlu isimli bir vatandaş ise, o anları "Eşkiyalar tarafından saldırı altındayız" notuyla duyurdu.

Üsküdar'daki 2. Seçim Kurulu'ndan görüntüler:

Polis, kavga, Üsküdar, 3. Sayfa, Politika, Güncel



YORUMLAR (33)
FAKİR GURABA: RESMEN OYLARA TOPLAMAYA GELMİŞLER BES BELLİ YAZIK O POLİSLERİN SUÇU NE OOOO HOŞ GELDİNİZ ALIN GİDİNMİ DESE LERDİ DAHAMI HOŞ OLURDU OY DEMEK NAMUS DEMEK ASKERDE TÜFEYİNİ KASATURASINI ÇALDIRANA NE DİYORLAR BİLİRSİNİZ TÜFEK NAMUS KASATURADA BALDIZ DERLER LÜT FEN BEYLER KENDİNİZİ GELİN ŞU ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM TC DIŞINDAKİLERE KENDİMİZİ GÜLDÜR MEYELİM
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61 LAZ: Başaksehir spor yasdaaaaa .
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FAKİR GURABA: BENCE SAYIN BAŞKAN DANIŞMANLARDAN BAŞLAMAK ÜZERE BÜYÜK BİR REVİZYONA GİTMELİ HER BAKANDA DENİŞ MELİ BELKİ OZAMAN 5 YIL SONRA GENE DOĞAR KÜLLERİNDEN TERSİ OLUR SA TÜM KOLTUKLAR SALLANTIYA GİRER ŞU AN KIRMIZI KARTI GÖRDÜLER
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HASAN: ülkede gerçek anlamda demokrasi olsa herkes birbirine saygılı olur kimse böyle zorbalık yapmaz. Kimse kendini kanundan üstün görmez.
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HSYN: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınişşte atatürkün askerleri işte türkiyenin evlatları kazandı bu defa demokrasinin kazandığını kabul edin artık
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