Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali 16-17 Nisan'da düzenlenecek

Lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak için onları gözlemlemeye ve "icat çıkarmaya" yönlendirmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'nin tanıtımı yapıldı.

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 16-17 Nisan 2020 tarihleri arasında "Bu icat çok tutar" sloganıyla 7'ncisi düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplantıda, düzenledikleri 6 festivalde 2 bin civarında projenin yarıştığını, bunlardan geçen yıl dereceye girenlere patentleme desteğine başladıklarını söyledi.

2000'li yıllarda "beyin temelli eğitim" kavramının ortaya çıktığını aktaran Tarhan, öğrencilerin bilgiyi beynine yazabilmeleri için yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte psikolojide devrim yaşandığını belirtti.

21. yüzyıl becerilerinden en önemlisinin duyguların bilimsel kategori olarak ele alındığı nörobilim çalışmaları olduğuna işaret eden Tarhan, "En önemli ideal öğrenme yöntemi, deneyimleyerek aktif öğrenmedir. Bir kimse, deneyimleyerek öğrendiği zaman bilgi kalıcı oluyor. Bunun en güzel bilimsel metodolojisi projeler yapabilmektir. Festivali bu amaçla düzenliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Tarhan, öğretmenlerin bilimsel çalışmanın ve düşünmenin önemine inanmalarının ve uygulamaya geçirmelerinin öğrenciler üzerindeki etkisinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlerin hayatına dokunmanın en güzel yolu, hayatına anlam katacak bir projesinin olmasını sağlamak. Şu anda Hollywood kültürü yemek, içmek ve üremek üzerinden bir gençlik yaratmaya çalışıyor. Bu insanların yararına değil. Bireyselleşmeyi bencilleşme olarak alan bir popüler kültür var. Buna karşı bizim iyi seçenekler üretmemiz gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi olarak bu çalışmaları yaparken lisan ve yüksek lisans programlarına proje kültürü ve girişimciliği rutin ders olarak koyduk."

"380 okulda patent eğitimleri başladı"

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da bilim alanında yeni ürünlerin ve fikirlerin ortaya çıkmasının, bunların sürdürülebilir kılınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde okullardaki buluşların ve bilimsel çalışmaları, faydalı model ve tasarımları çoklu bir şekilde geliştirmeye gayret ettiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"İlimizdeki 380 okulda şu anda patent eğitimleri başladı. Öğretmenlerimize dönük patent eğitimleri üretimi tetikleyecek, öğrencilerimizin düşüncelerini ateşleyecek çok önemli bir yaklaşım barındırıyor. Bu çerçevede bilimsel olarak yapılacak çalışmalar küçük adımlarla başlıyor. Yeni bir icat olarak değerlendirilebilecek çalışma, ülkemizin umutlarını büyütecek çok önemli gelişimlerde önünü açacak diye düşünüyorum."

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz ise "Teknolojiye bağlı mı, bağımlı mısınız?" başlıklı konferansında, hayatın her alanında yer alan teknolojinin çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerindeki etkilerini anlattı.

Öğretmenleri Ramazan Teker'in desteğiyle "21. Yüzyıl Bilim İdollerimiz" kitabını hazırlayan Şırnak Ortasu Ortaokulu öğrencileri, kitaplarında "bilim idolü" olarak yer verdikleri Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile bir araya geldi.

Toplantıya, İstanbul'un Avrupa yakasındaki liselerde görevli müdürler ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Proje başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılabilecek

Üsküdar Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek festival ile öğrencilerin proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı projeler geliştirebilmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek, çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerinin gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Lise öğrencileri festivale, "fen ve teknoloji", "sosyal bilimler" ve "sağlık bilimleri" kategorilerinde ürettikleri bilimsel projeleriyle katılabilecek. Öğrenciler, proje başvuru formunu "www.bilimvefikirfestivali.com" adresinden 29 Şubat 2020'ye kadar doldurabilecek, projelerin ön değerlendirme sonuçları ise 16 Mart 2020'de ilan edilecek.

Projeler özgünlük, yaygın etki, yöntem ve yapılabilirlik kriterlerine göre değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. Ayrıca, her kategoride dereceye giren ilk 3 projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği sağlanacak.

Kaynak: AA