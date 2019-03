Üsküdar Vapuru" Faciasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kaynak: AA

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen 1 Mart 1958'deki Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden öğrenciler, törenle anıldı.Vapur faciasının 61. yılı dolayısıyla İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesinde gerçekleştirilen anma törenlerine, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, mezunlar ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Doğan, "İzmit Lisesi mezunu olup, bu şehrin insanı olup bu kadar hazin bir olaya üzülmemek elde değil. Tahsillerini yapmak için mücadele veren yetenekli güzel gençlerimizi o dönemin yönetim eksiklikleri nedeniyle kaybettik. 61 yıl önce hayatını kaybeden büyüklerimiz için rahmet diliyorum." dedi.Konuşmaların ardından, öğrenciler faciada ölenler için beyaz balon uçururken, vatandaşlar da bahçedeki 1 Mart 1958 Deniz Faciası Anıtı'na karanfil bıraktı.Denize karanfil bırakıldıİzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesindeki anma programlarının ardından faciada ölenler anısına, 1 Mart Vapur İskelesinde denize karanfil bırakıldı.İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen, burada yaptığı açıklamada, faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "O devirdeki imkanlar çok sınırlıydı. Bundan dolayı böyle bir elim kaza oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Bundan sonra tarihte böyle bir acı olayın yaşanmamasını temenni ediyorum. Her sene bunu biz tekrar edeceğiz. Onları anmaya devam edeceğiz. Bu kazayı unutturmayacağız." dedi.KaramürselKaramürsel ilçesinde düzenlenen törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, ilçe başkanları, belediye başkan adayları, meclis üyeleri, okul müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, faciada yaşamını yitirenler için denize karanfil bırakıldı.Karamürsel Su Altı Sporları Derneği dalgıçları tarafından deniz üzerinde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.Programın sonunda CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları tarafından şehitler için helva dağıtıldı.GölcükGölcük Belediyesi tarafından şehitlik alanında düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Altıntaş, Türk sivil denizcilik alanındaki en önemli günlerden birisi olduğunu belirterek, "O dönemlerde burada yeterli eğitim imkanı olmadığı için çocuklarımız diğer alanda Gölcüklü hemşehrilerimiz merkeze giderek hem eğitimini hem diğer imkanlarını gidermek için o gemiyle gidip geliyordu. Onların o şartlarda nasıl eğitime, bölgenin gelişmesine verdikleri önemin en önemli göstergesi. Onlar hem ticari olarak hem eğitim olarak bu bölgeye bu devlete olan görevlerini yerine getirmek için maalesef şehit oldular. Bu elim deniz kazası Türk sivil denizcilik hayatındaki önemli kazalardan biri olarak sürecek. İnşallah bir daha bu tür kazalar yaşanmayacak." ifadesini kullandı.Başkan Ellibeş de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Geçen 61 yıllık süre kalplerimizi, yüreklerimizdeki acı mutlaka yitirmedi ve unutturmadı. Bakıldığında çoğunluğu öğrenci olan hemşehrilerimiz eğitimlerini görme adına İzmit'e düzenli olarak her gün vapurla gidiyorlardı ama kaderleri 1958 tarihinde yaşanan bir facia ile yaşamlarını yitirerek şehit olmuşlar. Her biri bu vatan bu ülke için katkı koyma adına, eğitimlerini tamamlama adına, vapurla yola çıkmışlardı." dedi.Burhan Namlı da 1 Mart 1958 tarihinin çok acı bir tarih olduğunu kaydederek, "O gün Üsküdar Vapuru'ndan bir önceki vapurdaydım. Hava gerçekten çok kötüydü. Sonra vapurun battığı haberi tüm bölgeye yayıldı. Gerçekten çok kötü bir faciaydı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.