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Uslanmaz hırsız suç üstü yakalandı

Adana'da 5 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girip çıkan zanlı, polis tarafından suç üstü yakalandı.

05.10.2019 10:04Uslanmaz hırsız suç üstü yakalandı
Adana'da 5 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girip çıkan zanlı, polis tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir mahallesinde 86044 sokaktaki ev sahibi, gece uyandığında evde hırsız olduğunu görünce bağırdı. Bunun üzerine hırsız evden kaçtı. Ev sahibi de hemen polisi aradı. Bu arada hırsız da aynı mahallede 86038 sokaktaki bir eve girip buradan hırsızlık yapmak istedi. Yine ev sahibi uyanınca hırsız kaçmak istedi. Bu sırada diğer eve gelen polis, sesler üzerine bu adrese geldiğinde hırsızı evden kaçamadan yakaladı. Mansur K. (30) isimli zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, suçlamaları kabul etmedi ancak iki ev sahibi de zanlıyı teşhis etti. Zanlının 5 ay önce de başka bir hırsızlıktan yakalanıp tutuklandığı kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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