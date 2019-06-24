24.06.2019 11:54
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Uslu Çocuklar Filmi

Uslu Çocuklar Filmi

Uslu Çocuklar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Uslu Çocuklar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

“Çok Fena/ Superbad” ve “Sausage Party” film leriyle aynı havada olacağı söylenen film , 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor.


Yönetmen :Gene Stupnitsky
Senaryo:Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky
Oyuncular:Jacob Tremblay, Molly Gordon, Will Forte , Retta, Enid-Raye Adams, Lil Rel Howery, Midori Francis, Millie Davis, Vanessa Przada, Brady Noon, Keith L. Williams , Lina Renna, Chance Hurstfield, Josh Caras , Benita Ha, Matt Ellis, Jaiven Natt, Maja Aro, Izaac Wang, Sean Quan, Vicky Lambert, Aaron Paul Stewart , Cody Davis, Christian Darrel Scott, Nolen Dubuc, Jocelyne Gaumond, Esabella Anna Karena Strickland, Nevis Unipan, Craig Haas , Ian Hawes
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Good Boys
Yapımcı Firma:Good Universe
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:89 dk.
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Gene Stupnitsky , Yönetmen , Sinema

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