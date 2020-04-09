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USNS Mercy hastane gemisi mürettebatı korona virüsüne yakalandı

ABD'nin Los Angeles Limanı'nda demirli olan USNS Mercy hastane gemisinde tıbbi tedavi merkezinin mürettebatının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

09.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:13
USNS Mercy hastane gemisi mürettebatı korona virüsüne yakalandı
ABD'nin Los Angeles Limanı'nda demirli olan USNS Mercy hastane gemisinde tıbbi tedavi merkezinin mürettebatının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ABD'de etkili olan korona virüs salgınına karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine gönderdiği USNS Mercy hastane gemisinde bazı personelin korona virüse yakalandığı belirtildi. Yetkililer, gemide korona virüsüne yakalanan mürettebatın şu anda kontrol altında oldukları çok yakında gemiden tahliye edileceklerini ve geminin hasta alımına devam edeceğini duyurdu. Gemideki tüm mürettebat ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü önlemlerin alındığı açıklandı.

Gemide kaç personelin korona virüs testinin pozitif çıktığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Bin yataklı, USNS Mercy hastane gemisinde yaklaşık 900 sağlık personeli, tıbbi tedavi tesisleri, 14 ameliyathane ve 70'in üzerinde değişik kamu hizmetleri sunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisini 28 Mart'ta San Diego deniz üssünden Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentine göndermişti. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Los Angeles, Güncel
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