Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

ABD'ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

13.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:16
USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü
ABD'ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ABD uçak gemisi USS Theodere Roosevelt uçak gemisine sıçramasının ardından 1 denizci bugün korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Donanma, tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden denizcinin 30 Mart tarihinde durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alındığını aktarırken, denizcinin 9 Nisan tarihinden itibaren tedaviye yanıt vermediği ifade edildi. Yetkililer, yapılan tüm müdahalelere rağmen denizcinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçak gemisinde 600'ye yakın personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yetkililer, hayatını kaybeden personelin ismi ve rütbesi hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan geminin kaptanı Albay Brett Cozier'inin Pentagona, gemide yaşanan korona virüs salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:06: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı - Haber 21:06: Muğla'da açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 6 sığınmacı kurtarıldı - Haber 21:06: İngiltere'deki Müslümanlar koronavirüsle mücadele için seferber oldu - Haber 21:05: Kenya'da 1 yaşındaki çocukta korona virüs tespit edildi - Haber 21:04: İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek - Haber 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi - Magazin 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler