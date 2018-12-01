Üst Araması Yapılan Şahıslarda Eroin Ele Geçirildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:14

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden eroin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda bir şey bulunmazken M.D., ile E.Ç., isimli şahısların üzerinden toplam10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN