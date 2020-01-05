Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.

"ŞEHİT" İFADESİ KULLANILMADI

Üst düzey bir Türk yetkiliden edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'ye Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle taziyelerini sundu.

Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmadı.

Erdoğan, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulundu.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMIŞTI

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi taziye mesajı vermek için aradığını ve Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Hamaney'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandığını açıklamıştı. Açıklama büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından duyurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.