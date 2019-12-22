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Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Servet Abracı (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

22.12.2019 02:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:22 Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Servet Abracı (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 21.00 sıralarında merkez ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı'ya, 'dan Aziziye ilçesi yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybetti. Abracı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek ise Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.



Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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