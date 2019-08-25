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Üst geçidi kullanmayan yaya feci kazada hayatını kaybetti

Üst geçidi kullanmayan yaya feci kazada hayatını kaybetti Çarpma sonucu 50 metre öteye fırlayan hayatını kaybettiBURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yanında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucunda yaklaşık 50 metre ileri fırlayarak feci şekilde can verdi.

25.08.2019 08:59
Üst geçidi kullanmayan yaya feci kazada hayatını kaybetti
Üst geçidi kullanmayan yaya feci kazada hayatını kaybetti
Çarpma sonucu 50 metre öteye fırlayan hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yanında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucunda yaklaşık 50 metre ileri fırlayarak feci şekilde can verdi. Sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, 04.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İzmir Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında bulunan üst geçidi kullanmayıp anayoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Burak Filiz'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak Filiz yaklaşık 50 metre ileri fırladı.
Yayaya çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Burak Filiz'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından Burak Filiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken ekipler kaçan beyaz arabayı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza nedeniyle İzmir Bursa Karayolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Üst geçidi kullanmayan yaya feci kazada hayatını kaybetti

İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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